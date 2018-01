Every day is a vinil day” è un’iniziativa che ha lo scopo di far riscoprire e rivalutare il patrimonio discografico italiano ed internazionale di Sony anche nel formato "classico" del 33 giri in vinile.

Radio Capital e Rockol sono media partner ufficiali dell’iniziativa, guidando ogni giorno all’ascolto di un album, anzi di un 33 giri, tra storie e aneddoti. L’appuntamento su Radio Capital è dal lunedì al venerdì in SettantaOttantaNovanta dalle 16 alle 17 e il sabato in Back & Forth tra le 16 e le 18.

Oggi a Radio Capital si parla di AC/DC “Powerage”

Questi i dischi del mese di gennaio: tutte le news e le recensioni qua

AC/DC “Powerage”

LUCIO BATTISTI “Il nostro caro angelo”

AREA “Caution Radiation”

MILES DAVIS “Kind of blue”

GEORGE MICHAEL “Listen…”

IVAN GRAZIANI “Pigro”

BOB DYLAN “Greatest Hits”

LITFIBA “Spirito”

JEFF BUCKLEY “You and I”