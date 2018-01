“Every day is a vinil day” è un'iniziativa che ha lo scopo di far riscoprire e rivalutare il patrimonio discografico italiano ed internazionale di Sony anche nel formato "classico" del 33 giri in vinile. Radio Capital e Rockol sono media partner ufficiali dell’iniziativa, guidando ogni giorno all’ascolto di un album, anzi di un 33 giri, tra storie e aneddoti. L’appuntamento su Radio Capital è dal lunedì al venerdì in SettantaOttantaNovanta dalle 16 alle 17 e il sabato in Back & Forth tra le 16 e le 18.

La prima parte della carriera dei Litfiba è divisa in due fasi. Gli esordi, la cosiddetta “Trilogia del potere”, da Desaparecido” (1985) a “17 Re” (1986) e “Litfiba3” (1988), che vide la band di Firenze trasformarsi dal simbolo della rinascita del rock italiano indipendente a rockstar vere e proprie. E poi i quattro album dedicati agli elementi della natura ("El Diablo", "Terremoto", "Spirito" e "Mondi sommersi”), realizzati dalla band tra il 1990 e il 1997: la cosiddetta “Tetralogia degli elementi”. Uscì ancora un album, “Infinito”, nel 2000, prima che il rapporto tra Pelù e Renzulli implodesse. Il nome Litfiba rimase in mano a Renzulli, con un nuovo cantante (Gianluigi “Cabo” Cavallo), mentre Pelù si lanciò nella carriera solista.

Pubblicato il

19 novembre 1994



Stato culturale

Il momento in cui il gruppo riuscì a far combaciare le ambizioni “mainstream” con il suono più puramente rock Un disco che unisce una vocazione popolare con un suono internazionale, senza ancora le derive più pop che porteranno alle tensioni tra i due leader - e alla fine di quella fase e allo scioglimento del gruppo.

La produzione

Dopo Alberto Pirelli, che aveva seguito il gruppo fin dagli esordi, arrivò con "Spirito" un nome internazionale, e di quelli grossi: Rick Parashar, diventato noto per avere lavorato a “Ten” dei Pearl Jam, diventato l’icona del suono rock di quegli anni. Si disse che al tempo la band non fu del tutto soddisfatta, ma il cambio di approccio si sente subito, o quasi: “Lo spettacolo” si apre con la chitarra distorta di Renzulli, ma già in “Animale di zona” si sente l’influenza di Parashar, con toni acidi, chitarre acustico e un basso in evidenza che richiama proprio il sound dei primi Pearl Jam.

La canzone fondamentale

“Spirito”, basata su chitarre acustiche e melodia cantabile, ccompagnata da un bel video, racconta bene l'album e che cos'erano i Litfiba a metà degli anni '90

TRACKLIST:

Lato A

Lo Spettacolo

Animale Di Zona

Spirito

La Musica Fa

Tammùria

Lacio Drom (Buon Viaggio)

Lato B

No Frontiere

Diavolo Illuso

Telephone Blues

Ora D'Aria

Suona Fratello

Written-By – F. Renzulli*, P. Pelù*