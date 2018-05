Dal libro "Rock Therapy" di Massimo Cotto (Marsilio) proponiamo settimanalmente una "pillola" terapeutica: la canzone di oggi ha proprietà aromaterapeutiche.

Starlight

Muse

Black Holes and Revelations, 2006

Le canzoni nascono nei momenti più disparati. Matthew Bellamy è su una barca. Il tempo è pessimo. Invece di preoccuparsi di arrivare sano e salvo a destinazione o di combattere il mal di mare, il leader dei Muse si mette a scrivere. Il testo che esce è un canto per la mancanza di qualcuno, «chiunque, un familiare, un amico, un amore». Il risultato è "Starlight", una dolce e malinconica love song contenuta in "Black Holes and Revelations". Il video, per ricordare la genesi del brano, fu girato sul ponte di una nave ancorata nel porto di Los Angeles. In quell’occasione, i Muse patirono molto il mal di mare, a causa della forte dose di alcool che avevano assunto la sera precedente. Curioso che Matthew Bellamy abbia sofferto il mal di mare mentre era fermo in porto e non quando era in acque profonde, con il tempo pessimo? Per niente. Perché nel secondo caso era troppo impegnato a scrivere una canzone. "Starlight" fu completata in studio, verso la fine del 2004. Musicalmente è ispirata agli Strokes e ti culla come nemmeno le onde del mare riescono a fare.

