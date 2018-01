Dal libro "Rock Therapy" di Massimo Cotto (Marsilio) proponiamo settimanalmente una "pillola" terapeutica: la canzone di oggi serve per curare il mal d'autunno.

Autumnsong

Manic Street Preachers

Send Away the Tigers, 2007

Per me, un capolavoro. Inspiegabilmente, i critici hanno bollato questo brano come scialbo, pretenzioso, inutile, al pari dell’album da cui è tratto, "Send Away the Tigers". Ci sono chitarre in primo piano, forza trascinante nella musica e tristezza nelle pieghe della voce, c’è un senso di perduto e al tempo stesso di voglia di ricominciare, anche se con lo zaino più pesante e le tasche piene di sassi. "Autumnsong" è una pietra preziosa sulla quale è inutile soffermarsi oltre. I Manic Street Preachers sono la variante gallese al britpop, ma anche lo spartito giusto per accordare l’autunno, che arriva implacabile per ognuno di noi, alla voglia di primavera che solo qualcuno riesce a mantenere.

