I Junk Street vivono tutti e quattro nella stessa città, nello stesso paese, quasi nella stessa via e il loro nome è proprio quello di una strada. È la via dove sono partiti in cerca del nostro percorso, alla ricerca di nuove esperienze, nuovi incontri e nuovi obiettivi che li facessero crescere e migliorare sempre di più. Nelle nostre sessions ci regalano “Point Of View”, canzone che esprime appieno quale sia il loro obiettivo, e chiede a chi ascolta di mettersi nei panni di coloro che hanno davanti, di cambiare punto di vista e di non giudicare senza prima aver ascoltato.



“Poter portare questa canzone all’Indiemood è stata un’esperienza davvero forte e genuina, le persone con cui abbiamo avuto a che fare sono state davvero in gamba e professionali, e ci hanno dato la possibilità di esprimerci attraverso una via nuova, semplice e artistica, che coglie l’essenzialità del momento e del pezzo. È stata davvero un’esperienza forte, rigraziamo davvero chi ha organizzato e chi ci ha chiamato a partecipare e speriamo che questo video riesca a trasmettere ciò che abbiamo vissuto in quella giornata anche a voi a casa!”

“...But I don't wanna be the onewho lets everything pass byI need to make mistakesWhile feeling everything's all rightYou should regretRestart, respectMy desire of being someone else.I wanna playThis is my gameI wanna see your faces around meI wanna see your body rockThis is my showWhere I belongChange your mind by changing point of viewI love to see your body rock...”(Point of view – Junk Street)