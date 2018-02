Mattia Sartori “Il Sarto", è un cantautore di 37 anni che vive in provincia di Padova.Fortemente influenzato dalla musica e da tutti i suoi colori, segue le orme dei grandi cantautori italiani che lo hanno sempre appassionato. All'età di 14 anni inizia i suoi primi accordi di chitarra e i primi vocalizzi, ma solo successivamente decide di frequentare seriamente un corso di canto alla Daigo Music School ed uno privato di Voicecraft. Milita come cantante e chitarrista in diverse formazioni rock della scena padovana, cover e tribute band ma è solo verso la fine del 2011 che inizia un serio percorso di scrittura e composizione di brani originali in inglese e in italiano. A metà strada tra il rock moderno e la canzone d’autore, questo primo progetto dal titolo “Insoluti” è un concept album nel quale vengono raccontate storie di personaggi reali legati tra loro da un comune denominatore: la ricerca di una vita migliore e di qualcosa in cui credere. Nelle nostre sessions Il Sarto ci regala “Pescecane”.

“E' stata un'esperienza bellissima, mi piacerebbe tanto ripeterla in futuro.

E' bello che ci siano ancora in giro persone come te, Andrea ed Enrico che credono nella musica Vera e dedicano del tempo a piccoli artisti e musicisti sconosciuti come me!”



"...Pescecane non mi dai tempo, sei troppo veloce per me!

Pescecane in movimento...panico!!”

(Pescecane – Il Sarto)