Il management di Lil Peep ha rotto il silenzio in cui si era rinchiuso dalla morte del rapper newyorchese avvenuta lo scorso 15 novembre, lo ha fatto per annunciare la messa in vendita di nuovo merchandising in suo ricordo.

Nel messaggio postato sull’account Instagram del musicista si legge che data la grande richiesta dei fan sarà messo in vendita nuovo materiale: “Per tutti i fan di Lil Peep. Peep ha i fan più incredibili e noi vi amiamo. Il merchandise non era qualcosa che eravamo pronti a realizzare così presto perché eravamo con la testa sul lutto e sull'organizzare una celebrazione della vita di Gus. Però, siamo stati travolti dalle richieste dei fan che vogliono sostenere Gus e la sua famiglia acquistando materiale ufficiale di Peep. Per garantirne l'autenticità, tutte le comunicazioni ufficiali sul merchandise, la musica o le altre forme d'arte di Lil Peep verranno comunicate dai profili ufficiali Instagram, Twitter e Facebook."

Le cause della morte del 21enne Gustav Ahr (questo il suo vero nome) non sono ancora note. Vi è il sospetto di overdose, anche se una causa definitiva della morte non sarà determinata fino a quando non saranno pubblicati i risultati completi degli esami tossicologici.