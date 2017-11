Le Staves sono tre sorelle inglesi che fanno folk vecchio stile, yMusic è l’ensemble newyorchese di musica contemporanea che ha collaborato con il meglio dell’indie americano, da Sufjan Stevens ai Dirty Projectors. Il risultato del loro incontro è uno dei dischi più sorprendenti dell’anno.

L’incrocio fra canzone popular e musica classica a quanto pare non ci va giù. Progetti traballanti dal punto di vista artistico, ma solidi da quello economico hanno sporcato la parola crossover. E mischiare l’una e l’altra cosa non sembra cool. Forse dovremmo cambiare la nostra definizione di coolness. Partendo da questo disco, ad esempio, dove il trio folk delle sorelle Staveley-Taylor, inglesi, voci limpide e magnificamente intonate, un forte debito nei confronti del patrimonio britannico, incontra il gruppo da camera newyorchese yMusic, audaci pontieri fra ciò che è colto e ciò che non lo è.