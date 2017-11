I Glassjaw hanno annunciato l'uscita del loro nuovo album in studio, il primo in ben quindici anni.

Il disco, intitolato "Material control", raggiungerà il mercato venerdì 1° dicembre: è l'ideale seguito di "Worship and tribute", uscito nel 2002.

Le ipotesi di uscita di nuovo materiale hanno iniziato ad arrivare quando, nelle scorse settimane, è comparso un misterioso pre-order dell’album su Reddit, Twitter e su vari altri blog e siti, poi rapidamente scomparso. Più o meno contemporaneamente, la band post-hardcore newyorkese ha fatto in modo che i propri fan ricevessero uno speciale pacchetto via posta: nei pacchetti erano contenute migliaia di cartoline mandate per esprimere la gratitudine della band nei confronti di coloro che li hanno aspettati per tutti questi anni. Queste cartoline di ringraziamento in realtà erano anche dei vinili perfettamente funzionanti con ognuna delle tracce del nuovo album.

La prima anticipazione di "Material control", un brano intitolato "New white extremity", era stata pubblicata già due anni fa. Recentemente, invece, la band ha pubblicato un nuovo pezzo, "Shira".

Questa la copertina dell'album - più sotto, la tracklist:

"New white extremity""Shira""11 days""Golgotha""Pretty hell""Bastille Day""Pompeii""Bibleland""Closer""My conscience weighs a ton""Material control""Cut and run"