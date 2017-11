Claudio Baglioni ha annunciato tutti i dettagli del tour con il quale, il prossimo autunno, festeggerà i suoi primi cinquant'anni di carriera.

Battezzato "Al centro", il tour vedrà il cantautore romano - attualmente impegnato come direttore artistico del Festival di Sanremo 2018 - tornare ad esibirsi nei palasport italiani, con una novità: il palco sarà disposto al centro delle arene e il pubblico sarà disposto tutto intorno. In questo modo, si potrà avere una visione a 360 gradi dello spettacolo.

Queste le date del tour:

16 ottobre 2018 - Nelson Mandela Forum, Firenze

19 ottobre - PalaLottomatica, Roma

23 ottobre - Pala Prometeo, Ancona

26 ottobre - Mediolanum Forum di Assago, Milano

2 novembre - Pal'Art Hotel, Acireale (CT)

6 novembre - Pala Florio, Bari

10 novembre - Pala Sele, Eboli (SA)

13 novembre - UnipolArena, Bologna

16 novembre - Kioene Arena, Padova

20 novembre - PalaGeorge, Montichiari (BS)

23 novembre - PalaAlpitour, Torino

Guarda la locandina del tour:

I biglietti per le date saranno disponibili in esclusiva in prevendita per gli iscritti al fan club di Baglioni dalle ore 11 di giovedì 30 novembre. Dalle ore 11 di venerdì 1° dicembre, invece, i biglietti potranno essere acquistati su TicketOne.it. Dalle ore 11 di lunedì 4 dicembre, infine, sarà possibile acquistarli anche nei punti vendita e prevendite abituali.

Il video dell'annuncio:

In occasione dei concerti del tour "Al centro", Claudio Baglioni ripercorrerà tutti i suoi primi cinquant'anni di carriera: era il 1968, infatti, quando il cantautore compose e registrò le sue prime canzoni, tra cui "Interludio" (ispirata a "La Patetica" di Beethoven - la canzone sarebbe stata pubblicata nel 1969) e "Signora Lia" (pubblicata nel 1970).

La novità del palco "al centro" non è una novità né per Baglioni (che lo aveva già fatto più volte in passato, in occasione delle sue tournée, come potete vedere dal video diffuso insieme all'annuncio delle date) né per la musica "pop" più in generale: già nel 1964 i Beatles, in occasione di un concerto tenuto al Washington Coliseum, posizionarono il palco al centro dell'arena. Ogni tre canzoni la pedana della batteria di Ringo Starr veniva ruotata di un quarto di giro: in questo modo tutti gli spettatori (a turno) potevano assistere al concerto stando di fronte al gruppo.

Ascolta "Interludio" e "Signora Lia":