A Frank Ocean piace tenere sulle spine i suoi fan. Il cantante statunitense, che lo scorso anno è tornato sulle scene discografiche a distanza di ben quattro anni dall'uscita del suo album d'esordio, "channel ORANGE", potrebbe pubblicare a breve un nuovo disco.

Nelle ultime ore Frank Ocean ha condiviso sulla sua pagina Tumblr un misterioso post nel quale sembra alludere alla sua età (ha compiuto 30 anni lo scorso 28 ottobre) e a un nuovo lavoro: "I made the album before 30. I just aint put that bitch out!", ha scritto il cantante, che poco dopo ha aggiunto "quotes from an interview I haven't given". Un post traducibile più o meno così:

"Ho fatto il disco prima di compiere 30 anni. Non l'ho ancora messo fuori! Citazioni da un'intervista che non ho rilasciato".

Ieri, in occasione del Cyber Monday, il "lunedì cibernetico", che è il primo lunedì successivo al Black Friday, giornata nella quale negli Stati Uniti i negozi online propongono sconti e promozioni, Frank Ocean ha reso disponibili per l'acquisto alcune copie fisiche di "Endless", il visual album pubblicato lo scorso anno.