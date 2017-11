In Gran Bretagna raggiungere il primo posto nella classifica di vendita nella settimana di Natale oltre a essere una nota di merito è anche un affare economico di discrete proporzioni. E più di una volta i fan di questo o quell’artista si sono organizzati per far raggiungere l’obiettivo ai loro beniamini.

Proprio quello che stanno facendo gli ammiratori degli AC/DC che per onorare la memoria di Malcolm Young – morto lo scorso 18 novembre – hanno fatto partire una campagna per portare la canzone del 1981 della band australiana “For those about to rock” in cima alla classifica per Natale.

Un post sull'argomento dice: "Dopo la triste notizia della scomparsa di Malcolm e del fratello e produttore George il mese scorso, la nostra casella di posta è stata travolta con il suggerimento per portare gli AC/DC ai vertici delle charts per Natale."

Per scegliere quale dovesse essere la canzone da supportare nelle vendite è stato fatto un sondaggio e ha vinto "For those about to rock". Il periodo monitorato dalle classifiche è quello che va da venerdì 15 a giovedì 21 dicembre.