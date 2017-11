Con l’approssimarsi della fine di un anno giungono inevitabili le classifiche stilate da questa o quella testata che vogliono riassumere il meglio in musica di quanto uscito sul mercato prima di gettarsi a capofitto nella nuova annata. Questi sono i migliori dieci album scelti per il 2017 dalla redazione di una testata che non ha certo bisogno di presentazioni: Rolling Stone. Un anno da loro definito ‘tumultuoso’ che presenta in terza posizione – vedi un po’ la stranezza - un disco che non è ancora stato pubblicato.