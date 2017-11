Il prossimo marzo - in data ancora da stabilire - i Judas Priest pubblicheranno “Firepower”, il loro nuovo album a quattro anni di distanza da "Redeemer of souls" uscito nell’estate del 2014. La band di Birmingham ha pubblicato oggi un piccolo assaggio della title track che potete ascoltare più sotto.

Parlando con VintageRock.com il leader della band, Rob Halford, ha ringraziato il chitarrista Richie Faulkner: "Alla fine del ‘Redeemer of souls tour’, ci siamo presi una pausa e poi ci siamo messi al lavoro sul secondo disco con Richie. E’ il momento di Richie, davvero, “Redeemer of souls” è stata la sua prima volta nei Priest come autore. Credo sia grandioso il modo in cui Richie è entrato nella band, ha scritto per la band e il tour mondiale che abbiamo fatto insieme l’ha preparato nel migliore dei modi per il lavoro che abbiamo fatto su “Firepower”.”

Aggiunge ancora Halford: “Il lavoro che ha fatto Richie su questo album è incredibile. Penso che io, Richie e Glenn Tipton formiamo un grande team di autori, questo è senza dubbio uno dei nostri migliori lavori.”

La band ha annunciato le prime date del tour europeo che, al momento, non prevede un passaggio nella nostra penisola.