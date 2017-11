Tom Morello parlando con HardDrive Radio ha detto che è possibile amare la musica di un artista e separarla dal contenuto delle canzoni e dalle sue posizioni politiche e ha usato come esempio i suoi ‘amici’ Kid Rock (dalle nette simpatie repubblicane) e Ted Nugent (che ha espresso più volte il suo credo razzista e omofobo): “Sono un fan della musica di Ted Nugent e di Kid Rock e mi piacciono come persone, li considero amici. Sono persone con le quali posso non essere d’accordo su alcune cose, ma sono brave persone e sono orgoglioso di essere loro amico”.

Continua il 53enne chitarrista newyorchese già membro di Rage Against the Machine, Prophets of Rage e Audioslave: "Ogni giorno qualcuno viene da me e mi dice: 'Sono stato influenzato dalla tua band' – di solito i Rage Against the Machine - 'sono stato influenzato dalla tua band perché è aggressiva, perché fa del rock and roll potente, musica arrabbiata e ci sono idee che non avevo mai sentito prima e mi hanno cambiato la vita. Me lo dicono tutti i giorni. Persone che...sono diventate professori universitari o avvocati che difendono i senzatetto o che sono diventati antifascisti, anche a causa di un insieme di idee che non esistono nella cultura dominante e che hanno conosciuto grazie a una band che suonava dannatamente bene.”

Aggiunge ancora: “Questa non è cultura universitaria. Io amo Noam Chomsky, ma non voglio scherzare con lui. La prima cosa che dobbiamo fare è fare dischi che ti prendono a calci in culo, fare concerti che ti prendono a calci in culo. Qualcuno tra il pubblico recepisce il contenuto dei testi e l’ideologia della band. Io ero un grande fan di band come Motley Crue e AC/DC e i loro testi erano molto misogini da una parte e avevano quasi una adorazione per il diavolo dall’altra. E io non odiavo le donne e non adoravo il diavolo, eppure amavo quelle band. E il loro era un grande rock.”