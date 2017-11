Un simpatico episodio è accaduto al concerto di Katy Perry lo scorso venerdì alla Vivint Smart Home Arena di Salt Lake City (Utah). Durante “Roar” – canzone contenuta nel suo penultimo album “Prism” - coreograficamente dal soffitto sono caduti sul palco alcuni palloni di gomma a forma di bulbo oculare. La popstar statunitense mentre cantava li prendeva gioiosamente a calci.

Una persona posta nelle vicinanze del palco stava riprendendo la scena quando uno dei palloni calciati dalla Perry lo ha centrato in pieno. Racconta il fan: "C’erano delle persone che li buttavano in giro (i palloni), uno è arrivato vicino a Katy e lei lo ha calciato! Non mi sono reso conto che mi stava arrivando in faccia finché non è stato troppo tardi. La palla mi ha colpito in faccia e mi ha tolto il telefono dalle mani. Ero così sorpreso che ho iniziato a ridere istericamente". Guarda qui sotto il divertente video.