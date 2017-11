Il leader della band metal statunitense degli Alter Bridge Myles Kennedy, ha annunciato che il suo album di debutto da solista uscirà a primavera del 2018. Il disco si intitolerà “Year Of The Tiger” è uscirà per Napalm Records.

Ha dichiarato il cantautore e chitarrista a proposito del nuovo album e della collaborazione con l’etichetta austrica:

Sono entusiasta di annunciare che sto collaborando con Napalm Records per l'uscita del mio primo disco da solista “Year Of The Tiger”. Questo disco è un qualcosa che ho sempre voluto fare e sono grato a Napalm per aver creduto in me e per essermi venuta dietro