Il frontman dei Kiss si è scusato per il comportamento sopra le righe tenuto durante una recente visita al canale Fox News che lo ha portato a essere bandito per sempre dalla rete.

Qualche settimana fa Gene Simmons è stato ospite nella trasmissione “Fox & Friends” per presentare il suo nuovo libro “On Power: My Journey Through the Corridors of Power and How You Can Get More Power”, durante la visita ha mostrato la pancia e ha battuto il suo nuovo libro sulla testa di alcune persone dello staff dicendo che suonava a vuoto.

Ha dichiarato Simmons riguardo l’episodio: