Ex frontman degli Smiths è tornato a parlare della controversa intervista rilasciata una settimana fa al giornale tedesco Spiegel, dove esprimeva la sua opinione riguardo alle accuse di molestie sessuali nei confronti del noto produttore hollywoodiano Harvey Weinstein e l'attore e regista Kevin Spacey.

Durante l’esibizione svoltasi al Riviera Theatre di Chicago la sera del 25 novembre scorso, Morrissey ha dichiarato riguardo l'intera polemica:

Ho fatto un'intervista un paio di settimane fa per un giornale tedesco e lasciatemi dire questo: ‘quella è stata l'ultima intervista su carta stampata della mia vita; a meno che non vediate le parole uscire direttamente dalla mia bocca, o non le sentiate pronunciare direttamente da me, vuol dire che quelle cose non le ho dette'