John Lydon, alias Johnny Rotten (ex Sex Pistols e leader dei P.I.L.), in una recente radio intervista ai microfoni della trasmissione “Today FM's con Paul McLoone”, ha parlato di una sua possibile partecipazione all’Eurovision Song Contest 2018 in rappresentanza dell’Irlanda, la cui finale si terrà a Lisbona dall’8 al 12 maggio del prossimo anno.

Alla domanda del conduttore che chiedeva se le voci riguardo alla sua possibile partecipazione all’Eurovision Song Contest 2018 fossero fondate, il cantante britannico ha risposto scherzosamente e senza negare le indiscrezioni:

Non è stato ancora firmato nulla. Proprio come Gesù nella Bibbia che non ha messo ancora la sua sigla. È solo una voce, ma proprio come dice questa indiscrezione, io sono perfettamente qualificato per il ruolo vero? Come cittadino americano – inglese – irlandese. Perfetto! Sono ben navigato, ben stagionato e ancora in pista, sono pronto!

John Lydon ha entrambi i genitori irlandesi: il padre è originario di Galway e la madre di Cork; quindi non sarebbe da escludere del tutto la sua rappresentanza per l’Irlanda. Il regolamento dell’Eurovision Song Contest 2018 non ha nessun vincolo di nazionalità e prevede l’esibizione dal vivo degli artisti su una base registrata.

Ad oggi, l'Irlanda, che non rientra nelle sei nazioni che parteciperanno di diritto al contest, non ha rilasciato dichiarazioni ufficiali su come sceglieranno il loro rappresentante per l’edizione del 2018: curiosamente Lydon ha intitolato la sua autobiografia - pubblicata nel 1993 dalla casa editrice Hodder & Stoughton - "Rotten: No Irish, No Blacks, No Dogs".