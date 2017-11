Il cantautore e chitarrista britannico si esibirà come headliner al British Summer Time Festival, che si svolgerà a luglio del 2018 presso Hyde Park, a Londra.

Slowhand tornerà in concerto nella storica location a distanza di dieci anni dall’ultimo passaggio presso lo storico parco sulle sponde del Tamigi, avvenuto nel 2008: per lo show in programma il prossimo 8 luglio l'artista si esibirà dopo i set di Steve Winwood, Santana e Gary Clark Jr., previsti in cartellone per la stessa giornata. La prima volta che Eric Clapton ha suonato a Hyde Park risale al lontano ’69, quando si esibì in un concerto gratuito con il super-gruppo dei Blind Faith, costituito insieme allo stesso Winwood, a Ginger Baker e Rick Grech.

Ha dichiarato Clapton riguardo al concerto del prossimo anno:

Ho dei ricordi stupendi delle passate esibizioni all’Hyde Park e non vedo l'ora di suonare di nuovo lì, l'intera atmosfera è davvero speciale

Stando a quanto riferito dallo stesso Clapton lo scorso mese di settembre, quello di Hyde Park sarebbe da considerare uno degli ultimi quattro concerti prima dell’addio definitivo alle scene.