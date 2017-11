Marilyn Manson tornerà a suonare in Italia nel corso dell'estate 2018.



Il Reverendo, che lo scorso 22 novembre si è esibito al PalaAlpitour di Torino con il tour in supporto al suo ultimo album "Heaven Upside Down", ha annunciato un'unica data nel nostro Paese in programma per il prossimo 19 giugno all'Ippodromo Snai di San Siro.



I biglietti saranno in vendita partire dalle ore 10 di mercoledì 29 novembre sul circuito TicketOne al prezzo di 38 euro più diritti di prevendita ed eventuali commissioni addizionali o, in alternativa, il giorno stesso del concerto, al botteghino, al prezzo di 45 euro. I cancelli dell'Ippodromo apriranno al pubblico alle ore 18: lo show prenderà il via alle 19,45.