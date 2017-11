Morrissey torna a parlare del "caso Weinstein" a qualche giorno di distanza dalle dichiarazioni rilasciate alla testata tedesca Spiegel, che avevano fatto molto discutere.

In una nuova intervista, concessa stavolta ad una testata britannica, il Sunday Times, il cantante ha usato toni meno accesi rispetto a quelli che avevano caratterizzato le sue esternazioni a Spiegel. Tra le altre cose, l'ex frontman degli Smiths aveva detto: "Le persone coinvolte sapevano benissimo cosa stava succedendo. E acconsentivano".

Al Sunday Times ora Morrissey precisa:

"Devi stare attento a parlare di 'molestie sessuali', perché spesso può trattarsi solo di un patetico tentativo di corteggiamento. Certo, è orribile, ma bisogna considerare le cose nella giusta proporzione. Comunque, posso aggiungere, io non sono mai stato molestato sessualmente".

Intanto, "il caso Weinstein" coinvolge un nuovo nome: è quello del miliardario Richard Branson, accusato da una donna - l'ex corista della cantante Joss Stone - di averla molestata. La donna, di nome Antonia Jenae, ha fatto sapere su Facebook e in un'intervista al Sun che dopo un concerto di Joss Stone tutta la band fu invitata ad una festa sull'isola Necker, l'isoletta delle isole Vergini britanniche di proprietà di Branson: ad un certo punto, Branson avrebbe infilato la sua testa in mezzo al suo seno e poi le avrebbe chiesto di girare per la villa in topless. Ha raccontato l'ex corista:

"Joss e io ci siamo guardate e abbiamo pensato: 'Ma che diavolo era?'. Tutti quanti si domandavano perché non mi fossi arrabbiata, perché sono una testa calda. Ma ero troppo scioccata".

Un portavoce di Branson smentisce però le accuse: