Sabato 2 dicembre verrà inagurata la mostra “Immagini di Musica” a Vercelli, presso lo Studio Dieci City Gallery in via Verdi: "40 anni di fotografia rock e non solo", raccoglie gli scatti di Marzi, fotografo e giornalista musicale storico della scena italiana. Presentandola, ha dichiarato:

Ho voluto fare una mostra d’arte e non una di reportage e nemmeno una storia del rock per immagini. Ho scelto anche musicisti molto diverso fra loro dagli U2 ai Genesis, dai Police ai Pearl Jam, passando per Joni Mitchell, Bruce Springsteen, Alice Cooper, Bob Marley, Freddie Mercury e tantissimi altri persino italiani come i Krisma, il Banco, Enzo Jannacci, Ivan Graziani. Ho optato per le foto che mi hanno date le maggiori emozioni nel momento in cui le scattavo (quasi sempre dal vivo) e che rivedendole oggi continuano a emozionarmi e a darmi ulteriori stimolare per andare ancora avanti.