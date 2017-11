Dopo la recente pubblicazione della ristampa per i 25 anni di “Automatic for the people”, i R.E.M. hanno pubblicato un "nuovo" singolo digitale. La canzone si intitola "Photograph" ed è uno dei tesori nascosti della produzione del gruppo. Venne incisa nel '92, durante le sessioni dell'album, ma poi scartata perché troppo riconoscibile nel suono. "Il nostro obbiettivo in quel disco era di non incidere nulla che suonasse 'alla R.E.M., così abbiamo messo da parte diverse canzoni troppo classiche", ci ha raccontato Mike Mills nella nostra recente intervista.

"Photograph" venne così pubblicata sono in una compilation, "Born too choose", a supporto del diritto di scelta sull'aborto. Nel box dedicato ad "Automatic for the people" era inclusa una versione demo, mentre la versione pubblicata ora come singolo digitale è quella definitiva, e vede come seconda voce Natalie Merchant. Questa versione è stata rimasterizzata rispetto alla versione pubblicata nel '92 ed era precedentemente irreperibile - era contenuta solo nel blu-ray allegato alla ristampa (ma non nei CD normali).

Dettagli a parte, ascoltatela: il classico suono dei R.E.M. e il duetto con una grande voce femminile, davvero una gran canzone. Il fatto che sia stata lasciata fuori da "Automatic for the people" indica lo stato di grazia della band in quel periodo.

Ecco la nostra videointervista alla band, e la copertina del singolo digitale