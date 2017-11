La cantautrice siciliana ha diffuso oggi il video di "Gesù Cristo sono io", nuovo singolo estratto da "Nel caos di stanze stupefancenti". Il video è stato girato a Cinecittà, per la produzione A’ bout de film. Il soggetto p di Alessandro Grespan, Niccolò Falsetti e Stefano De Marco, la regia è di Zero. Nel video appaiono Francesca Amodeo, Marianna Cafolla, Veronica Caiazzo, Cecilia Cicerani, Bianca Friscelli, Bianca Manetti, Chiara Maretti, Marta Vitalini.

In "Gesù Cristo sono io" racconto un microcosmo (il rapporto tra due amanti... che si trasformano in vittima e carnefice) che in verità è solo il riflesso di un macrocosmo che usa ancora, in questi tempi sempre meno moderni, trattare la donna come un essere inferiore. Gesù cristo sono io è il percorso di una donna che, attraversando una strada buia, si ritrova nei panni di un Cristo... e risorge

La cantante è attualmente impegnata come giudice di "X Factor" e, in occasione del recente repackaging di "Nel caos di stanze stupefacenti", ha da poco pubblicato anche il video di questa versione live di "Abbi cura ti te". La versione espansa contiene infatti anche un cd e un dvd con la registrazione audio e video del concerto tenuto da Levante all'Alcatraz di Milano lo scorso 16 maggio, durante il tour nei club.

Nella seconda settimana di febbraio Levante sarà in Europa con "Caos in Europa tour 2018": porterà in scena un concerto più rock, adatto ai locali che ospiteranno i vari concerti. Di seguito le date del tour europeo:

8 febbraio - Barcellona, Razzmatazz

9 febbraio - Madrid, Al Cafè Berlin

10 febbraio - Lisbona, O Paraiso

12 febbraio - Amsterdam, Sugar Factory

13 febbraio - Londra, Garage

14 febbraio - Parigi, Petit Bain

Dopo il tour in Europa, poi, la cantautrice tornerà ad esibirsi dal vivo in Italia: non nei club, stavolta, ma nei teatri. Proporrà le sue canzoni con arrangiamenti inediti. Ecco, di seguito, il calendario del tour "Caos in teatro":

24 febbraio - Spoleto, Teatro Nuovo Gian Carlo Menotti

26 febbraio - Firenze, Teatro Verdi

27 febbraio - Bologna, Teatro Celebrazioni

3 marzo - Trento, Auditorium Santa Chiara

5 marzo - Milano, Teatro Dal Verme

6 marzo - Genova, Teatro Politeama

8 marzo - Roma, Auditorium Parco della Musica

10 marzo - Senigallia, Teatro La Fenice

12 marzo - Napoli, Teatro Augusteo

13 marzo - Lecce, Teatro Politeama

19 marzo - Torino, Teatro Colosseo

22 marzo - Palermo, Teatro Biondo

23 marzo - Catania, Teatro Metropolitan

30 marzo - Padova, Gran Teatro Geox