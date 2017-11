Si svolge domani 26 novembre, partire dalle ore 15.30 lo Junior Eurovision Song Contest: l'edizione di quest'anno è a Tbilisi, in Georgia, all'Olimpic Palace, e verrà trasmessa dalla Rai su Rai Gulp, con il commento di Laura Carusino e Mario Acampa.

L'italia è in gara con Maria Iside Fiore, 13 anni di Sarzana (La Spezia). 16 le nazioni in gara: Cipro, Polonia, Paesi Bassi, Armenia, Bielorussia, Portogallo, Irlanda, Macedonia, Georgia, Albania, Ucraina, Malta, Russia, Serbia e Australia.

A valutare le canzoni saranno le giurie dislocate in ogni nazione in gara, composte per metà da bambini e per metà dagli addetti ai lavori e, da quest'anno, dal pubblico da casa: si può già votare online sul sito www.jesc.tv.

L'Italia si era classificata terza nel 2016 con Fiamma Boccia. Maria Iside Fiore interpreterà il brano “Scelgo… My Choice”, prodotto dalla Rai in collaborazione con l’Antoniano di Bologna, è scritta da Stefano Rigamonti e Marco Iardella, dalla stessa Maria Iside e da Fabrizio Palaferri.