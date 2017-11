Nel 1996 i Metallica consegnarono al mercato "Load", un album destinato a segnare una frattura nella loro discografia: con quel disco - e con il suo ideale seguito, "ReLoad" del 1997 - il quartetto losangelino si allontanò dallo stile thrash metal che aveva caratterizzato le sue produzioni fino a quel momento per avvicinarsi ad uno stile più tendente all'heavy metal e all'hard rock (i componenti dei Metallica cambiarono anche il loro look, tagliandosi i capelli e indossando t-shirt e jeans).

"Until it sleeps", il primo singolo estratto da "Load":

"Ci devono sempre essere dei compromessi, specialmente quando si è in quattro in una band. Ci sono due ragazzi alla guida di tutto, ovvero io e Lars, e quando non ci troviamo d'accordo, allora dobbiamo trovare un compromesso. L'era di 'Load' e 'Reload', per me, è stato uno di questi. Non ne ero convinto al 100%, ma direi che si è trattato di un compromesso".