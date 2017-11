I Linkin Park hanno pubblicato oggi, venerdì 24 novembre, il primo brano estratto dall'album dal vivo dell'ultimo tour con Chester Bennington.

La scelta è ricaduta sulla versione dal vivo di "Crawling", canzone originariamente contenuta all'interno dell'album d'esordio del gruppo losangelino, "Hybrid theory", pubblicato nel 2001.

Il brano anticipa di qualche giorno l'uscita di "One more light: live", annunciato a sorpresa la scorsa settimana da Mike Shinoda, Brad Delson, Rob Bourdon e Joe Hahn. Il disco è stato registrato durante i concerti del tour in supporto all'ultimo album di inediti dei Linkin Park, "One more light", prima della tragica morte di Bennington, avvenuta lo scorso 20 luglio. I componenti del gruppo hanno dedicato l'album dal vivo proprio al compianto frontman: "Chester era estremamente appassionato, eccezionalmente generoso, sensibile, ottimista, divertito e gentile. Con la sua voce ha trasformato il dolore in catarsi e, autenticamente, in arte".