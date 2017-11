In una intervista rilasciata a FACT Magazine, oltre a parlare del suo ultimo album "Utopia", Bjork ha ricordato anche un episodio di oltre venti anni fa, ovvero la collaborazione che non andò a buon fine con il Wu-Tang Clan per il suo album del 1997 “Homogenic”. L’artista islandese desiderava che RZA contribuisse al SUO disco con alcuni beats.

Allora volò a New York per incontrare il gruppo. Racconta Bjork: "Abbiamo scritto un paio di canzoni insieme. A volte quando fai le cose e non le pianifichi è magico. E penso davvero che quello che creammo fosse magico. Ma penso che poiché non avesse molto a che fare con il resto di “Homogenic” e non aveva a che fare con quello che faceva il Wu-Tang Clan a quel tempo è rimasta solo una buona idea, se questo ha un senso?".

Björk ha poi aggiunto che in seguito ha incontrato nuovamente il gruppo per un evento alla Tower Records di New York. "Stavo firmando libri da un'ora e mandarono alcuni membri della loro crew per stare con me. Quello è stato uno dei miei momenti preferiti di ogni tempo: ero lì da sola, quindi quando si sono presentati mi sono sentita molto protetta. Fu davvero magico. Ai miei occhi, loro sono dei punk. Siamo decisamente simili".