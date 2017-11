Gli Ok Go hanno pubblicato un altro dei loro straordinari video per accompagnare “Obsession”, canzone inclusa nel loro ultimo album “Hungry ghosts” pubblicato nel 2014. La band statunitense per questa innovativa clip si avvale della collaborazione con la società cartacea Double A.

Dichiara la Double A: “E’ nuovo, unico e molto eccitante. La tecnica consente agli Ok Go di divertirsi sperimentando. La band ha trascorso due settimane in Giappone, dove è stato girato il video per aiutare a sviluppare e testare il sistema e per garantire che tutto avesse funzionato perfettamente. Hanno anche provato tutti i passi di danza per il video, dato che dovevano esibirsi di fronte a 567 stampanti e a numerose pile di carta.” Ci sono voluti cinque giorni per girare il filmato.

La band consiglia di guardare il video con qualità 1440pixel o 2160pixel per visualizzare correttamente l'immagine. Per quanto riguarda la quantità di carta utilizzata, gli Ok Go hanno fatto sapere che è stata riciclata e che una donazione è stata fatta a favore di Greenpeace.