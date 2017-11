Dopo quasi trent’anni di assenza gli Oliver Onions pubblicano il Cd celebrativo “Guido & Maurizio De Angelis - Oliver Onions Reunion Live - Budapest” con la registrazione integrale del concerto tenutosi il 29 novembre a Budapest (Ungheria) per l’evento ‘Omaggio a Bud Spencer’.

Il cofanetto completo comprende 2 cd ed 1 dvd con le hit composte dal duo in una versione molto fedele all'originale arrangiata per un’orchestra di 50 elementi sarà nei negozi fisici l’1 dicembre, dal 24 novembre sarà disponibile negli store digitali e nelle piattaforme streaming.

E’ in via di organizzazione un tour europeo che toccherà presto anche l’Italia e che partirà il 12 aprile 2018 dalla Mercedes Benz Arena di Berlino.

Tracklist

CD1 - 01. Brotherly Love, 02. Flying Through The Air, 03. Eighty Days Around The World, 04. Why is Everyone So Mad, 05. Starshine Rainbow, 06. Angels and Beans, 07. Sandokan, 08. Sweet Lady Jane, 09. Continuavano a chiamarlo Trinità / Piedone L’Africano / Mundialito / Altrimenti ci arrabbiamo / Due superpiedi quasi piatti (Medley), 10. Mr. Nothingoesright, 11. Bulldozer.

CD2 - 01. Dune Buggy, 02. Banana Joe, 03. Fantasy, 04. Mompracem, 05. Sheriff, 06. Orzowei, 07. Coro dei Pompieri, 08. Santamaria, 09. Zorro is Back, 10. Manana, 11. See You Later.