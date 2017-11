Tom Waits sta ripubblicando per intero il suo catalogo ANTI Records, partendo da “Mule variations” del 1999 fino a “Bad as me” uscito nel 2011. Per “Real gone” (2004) il cantautore californiano pubblicherà il 24 novembre una versione ‘nuova e remixata’ dell'album.

La ristampa è stata personalmente curata da Waits e dalla moglie, e sua prima collaboratrice, Kathleen Brennan. In un comunicato stampa la nuova versione è descritta come caratterizzata da "un suono e una consistenza come originariamente immaginata dall'artista". Alcuni dei remix sono radicalmente diversi rispetto alla versione originale.

Questa la tracklist di “Real gone”

01. Top of the Hill

02. Hoist That Rag

03. Sins of My Father

04. Shake It

05. Don’t Go into That Barn

06. How’s It Gonna End

07. Metropolitan Glide

08. Dead and Lovely

09. Circus” – 3:56

10. Trampled Rose

11. Green Grass

12. Baby Gonna Leave Me

13. Clang Boom Steam

14. Make It Rain

15. Day After Tomorrow

16. Chick a Boom