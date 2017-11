Roberto Cacciapaglia figura tra gli ospiti di "Oblivion", il nuovo album di T-Pain, rapper già vincitore di due premi Grammy noto al pubblico italiano per aver a sua volta concesso un featuring a J-Ax e Fedez in "Senza pagare": la collaborazione è avvenuta sul brano "Second Chance (Don't Back Down)", traccia conclusiva dall'album, alla realizzazione del quale hanno preso parte anche, tra gli altri, Chris Brown, Ty Dolla Sign e Ne-Yo.

Ha raggiunto i negozi di dischi oggi, venerdì 24 novembre, in formato sia fisico che digitale, "Quarto Tempo - 10th Anniversary Deluxe Edition", riedizione celebrativa per il decennale dell'album che il compositore e pianista milanese pubblicò nel 2007: l'uscita include la versione rimasterizzata del disco, curata da Andrew Walter presso lo storico Abbey Road Studio di Londra, e il CD bonus con tutte le versioni per pianoforte solo di tutti i brani inclusi nella tracklist originale al quale è stato aggiunto l'inedito "The Boy who Dreamed Aeroplanes – Il ragazzo che sognava aeroplani".

L'artista promuoverà il lavoro per mezzo di una serie di date dal vivo che dopo aver toccato Russia e Cina passerà anche dal nostro Paese, il prossimo mese di marzo, con tappe al Teatro Verdi di Firenze (5 marzo), al Teatro Cristallo di Bolzano (6 marzo), alla Sala Petrassi del Parco della Musica di Roma (13 marzo), al Teatro Duse di Bologna (16 marzo), all’Auditorium Fondazione Cariplo di Milano (17 marzo) e al Teatro Camploy di Verona (19 marzo). Successivamente la tournée proseguirà in nordamerica con date a New York, San Francisco, Los Angeles e Toronto.