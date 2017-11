Si intiola "Cosmotronic" il nuovo album di Cosmo: il seguito de "L'ultima festa" arriverà il 12 gennaio 2018, ma nel frattempo il cantante di Ivrea ha diffuso il nuovo singolo "Turbo", del quale dice:

Turbo nasce dalla potenza di un frammento musicale siriano. Tutto si sviluppa a partire da quel campionamento. Il resto viene da sé, spontaneamente, come un sasso che rimbalza e rotola giù da un pendio. Questo pezzo contiene diversi elementi, una serie di idee deliranti: il ritmo, il testo, la risata, la realtà e la fuga dalla realtà, l’esotico e il meccanico, la merda e il ballo. Questa canzone è un frullatore con un motore turbo. E in qualche modo ci siamo dentro tutti.

L'album verrà pubblicato da 42 Records/Believe: è il terzo da solista (dopo la band Drink to Me). Nel 2016 aveva pubblicato il singolo "Sei la mia città" in cui compariva anche Jovanotti (seppure non nominato ufficialmente). L'artista ha anche annunciato una serie di concerti per il 2018: il 17 marzo a Bologna (Link), il 23 marzo a Firenze (Tenax), il 24 marzo a Milano (Fabrique), il 30 marzo a Torino (OGR), il 6 aprile a Roma (Atlantico), il 7 aprile a Napoli (Duel Beat), il 14 aprile a Marghera – VE (Rivolta) e il 21 aprile a Bari (Demodè).