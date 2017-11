Fresco della pubblicazione di "Magellano Special Edition" Francesco Gabbani ha pubblicato il video del nuovo singolo "La mia versione dei ricordi", che arriva "Tra le granite e le granate" e "Pachidermi e pappagalli" e ovviamente "Occidentali's karma".

Il video è un omaggio a "Last christmas" dei Wham!, ripreso inquadratura per inqudratura, riproducendo anche i personaggi originali. Gabbani recita il ruolo di George Michael, il fratello Filippo Gabbani nel ruolo di Andrew Ridgeley, gli altri membri della band: Giacomo Spagnoli (basso), Lorenzo Bertelloni (tastiere e pianoforte) e Davide Cipollini (chitarra). Le comparse femminili sono invece delle ragazze altoatesine: il video è stato girato da Tiziano Russo in Alta Badia, nelle località di San Cassiano e Armentarola. Ha raccontato Gabbani:

Il desiderio di rifugiarmi in un posto in montagna circondato da neve e alte vette è sempre molto forte in me. Quando, insieme al mio staff, ho iniziato a pensare alla realizzazione del nuovo video, ho immaginato come poter coniugare il mio amore per la montagna ad una storia per un clip. Visto che il singolo sarebbe uscito in periodo pre-natalizio, e mi piaceva l'idea di girare sulla neve, ho subito pensato al video di Last Christmas e mi sono reso conto, rivedendolo, che la tematica della canzone aveva una similitudine con La mia versione dei ricordi, un brano emozionale, una ballata malinconica, che racconta la fine di un amore. Il video, tra l’altro, uscirà a distanza di quasi un anno dalla morte di George Michael.