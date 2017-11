"Lunga vita a Sto" è il disco che contiene le canzoni pubblicate da Ghali prima del successo di "Ninna nanna" e del suo album d'esordio. L'album, annunciato a sorpresa sui social network, contiene 12 tracce (e le relative instrumental) che raccontano la ricerca dello stile, del suono e la crescita del rapper di origini tunisine anche come autore. Lo abbiamo ascoltato:

I testi sono composti da schizzi, da immagini, da pensieri buttati giù come in una sorta di diario. Raccontano la sua voglia di riscatto ("Sto con chi è nato in strada e non ci vuole stare", rappa in "Optional"), il legame con la musica ("Ora il rap è più forte di me", dice in "Come Milano", un pezzo originariamente contenuto nell'album d'esordio dei Troupe D'Elite - il ritornello verrà "rispolverato" da Ghali per "Milano", una traccia di "Album"), le sue origini tunisine ("Io sono un negro, terrorista / Culo bianco, ladro bangla e muso giallo", rappa in "Willy Willy", un brano in cui elenca tutti gli stereotipi sugli stranieri) e l'aver fatto tutto da sé ("Ho vinto da solo, ho perso da solo, spinto da solo / Ho chiesto a me solo, tutto da solo / Creato da solo, distrutto da solo").