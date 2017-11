Piccolo giallo a margine della quinta puntata di X Factor, dedicata agli inediti dei concorrenti in gara (ve ne abbiamo parlato qua): con un post sui social, Enrico Nigiotti si dice "parecchio incazzato", perché la versione della sua canzone ("L'amore è") messa sulle piattaforme digitali non è quella giusta.

Vi chiediamo scusa vi stiamo dicendo una cosa che può sembrare un paradosso ma vi diciamo per favore di non scaricare la canzone che c'è su iTunes e Spotify perché non è quella di Enrico. Siamo dispiaciuti dell'inconveniente e anche parecchio incazzati, speriamo risolvano

Il giallo ha un piccolo precedente: ieri Rockol ha partecipato alla sessione di ascolti degli inediti per la stampa, al Loft di X Factor - dove erano anche presenti i concorrenti a presentare i loro brani ai giornalisti. Dopo l'ascolto di "L'amore è", Nigiotti si era già lamentato ad alta voce che la versione fatta ascoltare non era quella corretta ("Forse è il radio edit", aveva commentato).

Rockol ha fatto una verifica: la versione messa sulle piattaforme digitali è la stessa fatta ascoltare alla stampa ieri (e successivamente mandata in ascolto ai giornalisti ieri mattiana). Il "Non è quella di Enrico" del post va letto quindi come "Non è la mia versione" o "Non è la versione che volevo io"

Ecco la canzone su Spotify, e sotto il post del cantante.