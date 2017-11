E' mancato all'età di 59 anni Tommy Keene, artista "di culto" e autore di alcune hit negli anni '80 come "Places that are gone".

Keene era originario del Maryland, ed era associato principalmente al power pop - in carriera aveva pubblicato 13 album, collaborando con i Guided by Voices, con i Keene Brothers, T-Bone Burnett, e Matthew Sweet. Con quest'ultimo, altro nome-simbolo del genere, era andato in tour l'anno scorso. Nel 2015 aveva pubblicato "Laugh in the Dark"

Secondo quanto riporta Variety, Keene è mancato improvvisamente, nel sonno.