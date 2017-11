E' Il terzo album in un anno per Neil Young, dopo “Hitchhiker” (inciso nel 1976) e "Peace Trail", uscito nel dicembre del 2016. E sempre a dicembre, ma di quest'anno, il rocker canadese pubblicherà “The visitor”, previsto per il 1° del mese, venerdì prossimo.

L'album si può già ascoltare da oggi, però, sul sito della NPR, la radio pubblica statunitense. Se volete approfittare dell'anteprima, andate qua.

Il disco è stato inciso con Promise of the Real di Lukas Nelson, figlio di Willi. La band ha preso ormai il posto dei Crazy Horse, sia dal vivo (sono passati in Italia nel 2016), sia nelle incisioni nel 2015 avevano lavorato su “The Monsanto years”, seguito nel 2016 dal live “Earth” e quindi da "Peace trail" . Questo il primo singolo “Already great”, e la scaletta del disco

Tracklist:

01. Already Great

02. Fly By Night Deal

03. Almost Always

04. Stand Tall

05. Change of Heart

06. Carnival

07. Diggin’ a Hole

08. Children of Destiny

09. When Bad Got Good

10. Forever