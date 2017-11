Liam Payne ha rivelato di aver attraversato momenti bui ai tempi degli One Direction e di aver combattuto con problemi di salute mentale dovuti alla pressione e ai tanti impegni della boy band.

Il cantante ne ha parlato in un'intervista concessa al Sun, nella quale ha rivelato:

"Presentarmi in pubblico con quel sorriso felice sulla mia faccia e cantare le canzone, sinceramente, era come indossare uno di quei costumi. Ma le persone non sanno quello che succede, sotto al costume".

Payne, che dopo l'annuncio della pausa degli One Direction ha pubblicato una manciata di singoli come solista (tra questi la hit "Strip that down", con il rapper Quavo), ha poi raccontato che i suoi problemi mentali hanno causato anche problemi al gruppo, come ad esempio la cancellazione di un concerto che la boy band avrebbe dovuto tenere a Belfast nel 2015. Per giustificare la cancellazione del concerto, in quell'occasione, lo staff degli One Direction fece sapere che Payne si era sentito male all'improvviso, ma in realtà il cantante stava vivendo una delle sue crisi: era stato appena lasciato dalla sua ragazza.

"Non stavo vivendo un bellissimo momento. Stavo attraversando un periodo difficile".

"Ne abbiamo avuto bisogno [della pausa degli One Direction]. Avevamo bisogno di stare per un po' di tempo uno lontano dall'altro".

Ora, però, quei problemi sembrano essere un ricordo lontano. Liam Payne dice di stare bene, di sentirsi una persona "completamente diversa" rispetto a quella di qualche tempo fa. E a proposito della pausa degli One Direction spiega: