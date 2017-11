Diopo il debutto da solista di Liam, ecco il nuovo disco di Noel Gallagher, coi suoi High Flying Birds. Un album che sorprende e sembra tracciare un percorso sonoro parzialmente inedito, fatto di Brit-pop, glam e sonorità più moderne. Ecco la nostra recensione:

Che gioco vogliamo fare? "Questo pezzo ricorda il tale brano, quest’altro riprende quel gruppo", "C’è una parte strumentale che, guarda, non vorrei dire, ma secondo me l’ha proprio presa da...": basta. Dai, non scherziamo. Stiamo parlando di Noel Gallagher.