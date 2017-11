Anche quest'anno per celebrare il black friday, la giornata che nella tradizione americana (ma da qualche anno a questa parte anche di quella europea) dà inizio alla stagione dello shopping natalizio, Music First - il grande store online musicale italiano - propone sconti fino al 40% sia su prodotti di catalogo che sulle novità.



Gli sconti saranno validi per tutto il weekend: la promozione partirà dalla mezzanotte di venerdì 24 e si concluderà alle 23.59 di domenica 26.

Tra le novità in preorder ci sono anche dischi in uscita venerdì 24 (come "Possibili scenari" di Cesare Cremonini) che nelle prossime settimane (come "Songs of experience" degli U2 o "Oh, vita!" di Jovanotti).

Tra i titoli recenti ci sono l'ultimo disco di Taylor Swift "Reputation", "Dediche e manie" di Biagio Antonacci, "Duets - Tutti cantano Cristina" di Cristina D'Avena, "Il mestiere della vita - Urban vs acoustic" di Tiziano Ferro, "Mania" di Riki, "Faccio un casino" di Coez, "Album" di Ghali e "Prisoner 709" di Caparezza.

Quanto ai vinili, invece, segnaliamo "Back to black" di Amy Winehouse, "The dark side of the moon" e "The wall" dei Pink Floyd, "Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band" dei Beatles e "Back in black" degli AC/DC.



Tutti i titoli in promozione sono elencati qui.