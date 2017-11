Il racconto è arrivato dalla vittima dello scherzo, il batterista dei Red Hot Chili Peppers Chad Smith. Tutto ebbe inizio - come ha raccontato Smith nella serie di video di Rolling Stone “The First Time” - quando il suo gruppo e i Foo Fighters, nel 1999, erano in tour insieme in Nord America. Il batterista della band di “Californication” e quello dei Foos Taylor Hawkins iniziarono a familiarizzare e a escogitare alcuni scherzi. Se qualcuno doveva iniziare, quello è stato Chad Smith, che ha posizionato carichi di M&Ms e popcorn sopra al batterista, lasciando che gli cadessero addosso mentre suonava. “Non c’era niente di pericoloso, come coltelli o cose del genere”, ci tiene a specificare Smith. Sapeva che il momento della vendetta sarebbe arrivato e Hawkins ha scelto la fine del tour per consumarla.

Il batterista della band di Anthony Kiedis ricorda che, durante un concerto, stava suonando sul suo sgabello quando iniziarono a piovergli addosso palline da ping-pong, lustrini – “era ok, ma era strano”. Poi, la cascata si interrompe: “Ok, fico”, pensa Smith. Ma dopo qualche istante, più di 220 chili di spaghetti si abbattono su di lui:

Era come se fossero stati serpenti che ti cadevano addosso, per molto tempo. Non smetteva, erano sopra a tutta la batteria…mi hanno preso proprio bene. Ho finito a stento la canzone e sono scappato via ad affrontare Dave [Grohl].

Smith conclude così la sua storia: “Taylor è il padrino di uno dei miei ragazzi. Povero ragazzo…”.