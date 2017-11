Il chitarrista Mike Campbell e il tastierista Benmont Tench hanno ringraziato i loro fan, con un testo pubblicato sul sito del gruppo, per la vicinanza e il calore dimostrato dopo la morte del già leader della band Tom Petty, venuto a mancare, a 66 anni, lo scorso 2 ottobre.

Nel messaggio, Campbell scrive che “le vostre condoglianze sono state un’ancora di salvezza”, considerando che “è stato così inaspettato e devastante per me e per la band, così come so essere stato per voi. Ci vorrà parecchio tempo prima che io lo superi. Andrò avanti per me stesso e per voi che amate la musica”. Il grazie del chitarrista non è solo per il supporto dato al gruppo dopo la morte di Petty, ma anche per i tanti anni passati al loro fianco:

Sento il vostro amore e sarò per sempre grato per il vostro supporto in tutti questi anni. Ricordate, senza di voi, tutti i nostri devoti fan, non ci sarebbero stati Tom Petty and the Heartbreakers. Tom sarà sempre qui, sulla mia spalla destra, a spingermi a mantenere vivo il sogno e a ispirarmi con il suo spirito.

Anche Tench sottolinea quanto la presenza dei fan sia stata importante per superare un momento così difficile, dicendo di aver avuto “l’opportunità di sentire molti di voi e parlarvi, sia di persona, a Los Angeles e a New York, e sia attraverso i social media”. Aggiunge, poi: “Siete stati una grande fonte di conforto”.