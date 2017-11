La casa dell’infanzia della rockstar è stata messa in vendita al prezzo di 269,900 dollari (circa 227mila euro). Situata nel New Jersey, a Freehold, la proprietà è quella dove Bruce Springsteen - che ci ha abitato dai sei ai diciannove anni - ha visto per la prima volta in televisione Elvis Presley, grande ispirazione per l’autore di “Born In The US”.

L’abitazione, al 39 di Institute Street, costruita nel 1905, si intravede anche sulla copertina dell’autobiografia di Springsteen “Born To Run”, uscita il 27 settembre dello scorso anno, oltre ad essere presente sulla copertina del singolo "My Hometown" del 1985.

L’annuncio è stato pubblicato su Zillow, dove, sul finale, leggiamo: “Un po’ di storia: Il Boss Bruce Springsteen ha vissuto qui quando era bambino”.

Restando tra i cimeli del rock, qualche settimana fa la chitarra Martin D-28 di Bob Dylan è stata venduta all’asta a un collezionista alla cifra di 396mila dollari.

Il Boss è attualmente impegnato con il suo spettacolo al Walter Kerr Theatre di New York “Springsteen on Broadway”, che proseguirà fino a febbraio – sempre che le voci che lo danno prolungato fino all’estate non trovino conferma.