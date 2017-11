Problemi di sovraffollamento (con polemica) al concerto di Robert Plant lunedì alla Civic Hall di Wolverhampton (Gran Bretagna), una venue che conta una capienza di 3.000 persone e dove l’ex frontman dei Led Zeppelin ha presentato il nuovo album, pubblicato lo scorso settembre, “Carry fire”.

Scott Campbell, uno dei presenti al live, ha dichiarato ai giornali inglesi che ha provato a entrare al concerto ma non ce l’ha fatta. Dice: “Nei primi venti minuti ho visto sei o sette persone collassate e portate fuori. Io vado a molti concerti, ma non avevo mai visto nulla del genere. Gli addetti della sicurezza erano impegnatissimi. Abbiamo provato ad andare in balconata, ma non si vedeva nulla per colpa di un pilone. Ce ne siamo andati dopo mezz’ora perché non si vedeva niente. Ho chiesto di parlare con un responsabile per fare presente che se ci fosse stato un qualsiasi problema all’interno della sala non ci sarebbero state vie d’uscita. Mi è stato risposto che le porte tagliafuoco si sarebbero aperte in caso di incendio, a me sembrava però che fossero già aperte.”

Un portavoce del consiglio comunale di Wolverhampton, una volta venuto a conoscenza dell’accaduto, ha rilasciato questa dichiarazione: “Il concerto di Robert Plant alla Civic Hall era tutto esaurito. Vi hanno partecipato poco meno di 3.000 persone. Sfortunatamente, come a volte succede quando i concerti al coperto sono affollati, ci sono persone che svengono a causa del grande caldo. La St. John Ambulance ha portato soccorso a quanti ne hanno avuto bisogno. E la Civic Hall soddisfa ogni requisito di sicurezza, è un edificio di ottanta anni fa e i miglioramenti al sistema di ventilazione e riscaldamento fanno parte di un piano di ristrutturazione già approvato.”

Questa la scaletta del concerto: