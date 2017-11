Con un incontro presso il loft di X Factor, alla presenza dei concorrenti superstiti, la produzione del talent ha presentato alla stampa questa mattina gli inediti, aumentati di numero (8), perché anticipati già alla quinta puntata.

Scelta in controtendenza: sei delle otto canzono verranno presentate stasera sono firmate o cofirmate dai dai concorrenti. Uniche eccezioni il brano di Rita Bellanza, del suo mentore Levante, e il brano di Lorenzo Licitra, firmato da Fortunato Zampaglione, che ha adattato una canzone originariamente scritta dalla cantante country americana Ashley Walls.

Al primo ascolto ci sono piaciuti i brani di Maneskin, Nigiotti e Radice, diversi per genere e stile: rock, cantautorato e pop-soul. A caldo: molte cose già sentite, tra gli inediti e sembra comunque confermata l'impressione dei live, ovvero che quest'anno non ci sia nessun talento che lasci davvero a bocca aperta - e come al solito speriamo davvero di essere smentiti. Vi riferiremo in dettaglio delle canzoni dopo averle riascoltate nuovamente questa sera in trasmissione.

La scelta delle canzoni scritte dai concorrenti "E’ una conseguenza naturale causata dal modo in cui abbiamo fatto il casting", ha spiegato il presidente di Sony Andrea Rosi, partner discografico del talent. "Sono state fatte scelte molto più ragionate. E’ un caso, quest’anno abbiamo avuto più ragazzi che scrivono. C’è una qualità più elevata, e credo che sia giusto così".

In conferenza stampa prima dei live Manuel Agnelli aveva raccontato la difficoltà nel trovare canzoni nuove per i suoi concorrenti: "L'anno scorso abbiamo fatto fatica a trovare gli inediti per i nostri ragazzi, dopo lo show. Capisco che gli autori li tengano per i big, fare l’autore è un mestiere come un altro. Ma è sbagliato non investire sui giovani".

Quest'anno l'unico autore noto è Fortunato Zampaglione, oltre a Levante che ha dato un suo brano a Rita Bellanza - l'anno scorso avevano firmato brani Sangiorgi, Diodato e Luca Chiaravalli. L'unico autore giovane è Piero Foglietti (Della scuola de L’Officina della Musica e delle Parole di Alberto Salerno, marito della Maionchi), che co-firma il brano di Andrea Radice. "Sono arrivati anche brani di altri autori importanti, ma abbiamo fatto altre scelte", commenta Rosi."Quest'anno è stato anticipato tutto, abbiamo provato a fare in maniera diversa. Nelle passate edizioni abbiamo fatto scelte più nette, ma abbiamo imparato a seguire la corrente" commenta invece Nils Hartmann di Sky.

Ecco i titoli degli inediti, e i relativi crediti

Enrico Nigiotti: “L’amore è” - Enrico Nigiotti, prodotto da Enrico Brun

Lorenzo Licitra “In The Name of Love” (Ashley Walls Fortunato Zampaglione, prodotto da Enrico Brun e Fortunato Zampaglione

Andrea Radice "Lascia che sia" - Pietro Foglietti/Andrea Radice, prodotto da Ioska versare

Ros "Rumore" -Camilla Giannelli, Lorenzo Periuzzi, Kevin Rossetti - prodotto da Rodrigo D’Erasmo e Manuel Agnelli

Maneskin - “Chosen” -Damiano David, Ethan Torchio, Thomas Raggi, Victoria De Angelis, prodotto da Maneskin

Rita Bellanza “Le parole che non dico mai” (Levante, Antonio Filippelli, Alice Bisi)

Gabriele Esposito “Limits” - Gabriele Esposito, Lorenzo Arciero - Giacomo Pontecorvo, Francesco Pisciotta - prodotto da Fausto Coglieti

Samuel Storm “The story” - Samuel Storm, Rory Di Benedetto, Rosario Canale, prodotto da Fausto Cogliati