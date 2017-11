Andrà in onda stasera, giovedì 23 novembre, la quinta puntata dal vivo di X Factor, undicesima edizione. Il programma può essere visto, dalle 21.15, esclusivamente su SkyUnoHD e, per gli abbonati, sulle piattaforme streaming SkyGo e SkyNow.

E' la puntata i cui i concorrenti ancora in gara presentano i brani inediti. Ecco titoli, autori, e le assegnazioni per la seconda manche

Enrico Nigiotti

Inedito: “L’amore è” (Enrico Nigiotti)

Cover: "L’isola che non c’è" di Edoardo Bennato.

Lorenzo Licitra

Inedito: “In The Name of Love” (Fortunato Zampaglione)

Cover: "Somebody that I Used to Know" (Gotye)

Andrea Radice

Inedito: "Lascia che sia" (Andrea Radice)

Cover: Can’t Stop the Feeling (Justin Timberlake).

Ros

Inedito: "Rumore" (Ros)

Cover: "Song 2" (Blur)

Maneskin

Inedito: “Chosen” (Maneskin)

Cover: "Take me out" (Franz Ferdinand).

Rita Bellanza

Inedito: “Le parole che non dico mai” (Levante)

Cover: “Aguas De Março” di Elis Regina

Gabriele Esposito

Inedito: “Limits” (Gabriele Esposito)

Cover: “Oroscopo” (Calcutta)

Samuel Storm

Inedito: “The story” (Gabriele Esposito)

Cover “Rolling in the deep”

Alla gara di stasera del talent show arriva ancora intatta la sola squadra degli Over di Mara Maionchi. Hanno infatti perso un concorrente l’Under Uomini di Fedez (Lorenzo Bonamano, eliminato nella prima puntata), due l’Under Donne di Levante (Virginia Perbellini, eliminata nella seconda puntata e Camille Cabaltera la scorsa) e uno i gruppi di Manuel Agnelli con l’eliminazione di Sem&Stenn.

La direzione musicale è, per ogni categoria, di Fabrizio Ferraguzzo. Come vocal coach ci sono Paola Folli e Danila Satragno. Caterina Speranza è la english vocal coach. Ospiti della puntata sono i Negramaro. Sono 8 le puntate dal vivo previste da X Factor, con la finale il 14 dicembre al Forum di Assago (Milano). A ogni puntata segue Strafactor dal vivo con Elio, Drusilla Four e Jake La Furia, guidati da Daniela Collu.