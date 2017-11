“News of the world” dei Queen uscì nell’ottobre 1977, il giorno dopo “Never mind the bollocks” dei Sex Pistols. In occasione del quarantesimo anniversario, torna nei negozi in una nuova edizione che contiene l’album nella versione rimasterizzata nel 2011 da Bob Ludwig, un secondo CD con una versione alternativa della track list composta da provini e take inedite, un terzo CD di rarità, il vinile prodotto direttamente dai mix analogici e il DVD del nuovo documentario “The American dream” realizzato durante il tour statunitense del 1977, oltre a un libro fotografico e varie altre curiosità.

Dicono che Freddie Mercury e Sid Vicious si siano ritrovati faccia a faccia nel 1977, agli Wessex Studios. I Queen incidevano “News of the world”, i Sex Pistols “Never mind the bollocks”. “Ehi Freddie, ti è poi riuscito di portare il balletto alle masse?”, chiese provocatoriamente Vicious. “Certamente, Simon Ferocious. Si fa del nostro meglio, caro mio”, rispose Mercury. Col passare degli anni questo incontro – una narrazione da prendere con cautela: è presente nelle storie dei Queen, ma non in quelle dei Pistols – ha finito per rappresentare il periodo attraversato dalla musica pop inglese in quel periodo. La band di “Bohemian rhapsody” si trovava ad affrontare l’arrivo del punk di fronte al quale loro, che volevano essere i Cecil B. DeMille del rock, col loro gusto per la teatralità e gli arrangiamenti stratificati, loro insomma ci facevano la figura di vecchi presuntuosi e superati dai tempi.

